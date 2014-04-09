الجنيه المصري ينخفض في عطاء البنك المركزي والسوق السوداء

القاهرة 9 ابريل نيسان (رويترز) - انخفض الجنيه المصري في عطاء البنك المركزي والسوق السوداء اليوم الأربعاء بعد أن سجل أقل سعر في ستة أشهر الأسبوع الماضي.

وبلغ أقل سعر مقبول في عطاء بيع الدولار 6.9652 جنيه منخفضا من6.9649 جنيه في العطاء السابق يوم الإثنين.

وبيع الدولار مقابل 7.49 جنيه في السوق السوداء اليوم مقارنة مع 7.45 يوم الإثنين حسب متعاملين في السوق الخميس.

وقال أحد المتعاملين في السوق السوداء في القاهرة إنه باع الدولار الليلة الماضية بسعر 7.52 جنيه وقال آخر إن السعر أمس كان 7.48 جنيه.

وتحرك الدولار في السوق السوداء في نطاق 7.30 إلى 7.40 على مدى الشهرين الأخيرين.

وباع البنك المركزي 38.3 مليون دولار اليوم بعد أن عرض 40 مليون دولار.