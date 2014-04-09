مقدمة 1-الجنيه المصري ينخفض في عطاء البنك المركزي والسوق السوداء

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القاهرة 9 ابريل نيسان (رويترز) - انخفض الجنيه المصري في عطاء البنك المركزي والسوق السوداء اليوم الأربعاء وهو ما عزاه بعض المتعاملين إلى قيام مستثمرين في البورصة بالبيع لجني الأرباح بعد موجة صعود للأسهم.

وبلغ أقل سعر مقبول في عطاء بيع الدولار 6.9652 جنيه مقارنة مع 6.9649 جنيه في العطاء السابق يوم الإثنين.

ويتحدد نطاق سعر الدولار المسموح للبنوك على أساس نتيجة عطاء البنك المركزي مما يمنحه تحكما فعليا في أسعار الصرف بالسوق الرسمية.

وبلغ سعر تداول الدولار بين البنوك 6.9751 جنيه اليوم وكانت العملة سجلت أقل مستوى منذ سبتمبر ايلول يوم الخميس الماضي عند نفس السعر.

وبيع الدولار مقابل 7.49 جنيه في السوق السوداء اليوم مقارنة مع 7.45 يوم الاثنين بحسب متعاملين في السوق.

وقال أحد المتعاملين في السوق السوداء في القاهرة إنه باع الدولار الليلة الماضية بسعر 7.52 جنيه وقال آخر إن السعر يوم الثلاثاء كان 7.48 جنيه.

وقال متعامل في القاهرة "يوجد طلب كبير (على الدولار في السوق السوداء) .. على الأرجح بسبب تخارج مستثمرين عرب وشركات من البورصة."