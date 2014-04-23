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الجنيه المصري يتراجع في السوق الرسمية ويرتفع في السوق السوداء

Wed Apr 23, 2014 11:12am GMT
 
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القاهرة 23 أبريل نيسان (رويترز) - تراجع الجنيه المصري في عطاء البنك المركزي اليوم الأربعاء لكنه ارتفع في السوق السوداء.

وقال البنك المركزي إن أقل سعر مقبول في عطاء بيع الدولار بلغ 6.9853 جنيه مقارنة مع 6.9802 جنيه في العطاء السابق يوم الخميس قبل عطلة طويلة.

ويغذي نقص الدولار السوق السوداء لكن العملة الأمريكية انخفضت اليوم قبيل عطلة نهاية أسبوع طويلة حيث عمد الناس إلى تأجيل الشراء حتى الأسبوع القادم. وقال متعامل في السوق الموازية إن الدولار معروض بسعر 7.37 جنيه اليوم مقارنة مع 7.47 يوم الخميس.

وقال البنك المركزي إنه باع 38.3 مليون دولار اليوم بعد أن عرض 40 مليون دولار.

وبلغت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي 17.414 مليار دولار في مارس آذار مقارنة مع 17.307 مليار دولار في فبراير شباط و36 مليار دولار قبل الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 