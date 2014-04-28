الجنيه المصري يتراجع في السوق الرسمية والسوق السوداء
القاهرة 28 أبريل نيسان (رويترز) - تراجع الجنيه المصري في عطاء البنك المركزي وفي السوق السوداء اليوم الاثنين.
وقال البنك المركزي إن أقل سعر مقبول في عطاء بيع الدولار بلغ 6.9900 جنيه مقارنة مع 6.9853 جنيه في العطاء السابق يوم الأربعاء.
وقال متعامل في السوق الموازية إن الدولار معروض بسعر 7.48 جنيه اليوم مقارنة مع 7.37 يوم الأربعاء.
وقال البنك المركزي إنه باع 39.2 مليون دولار اليوم بعد أن عرض 40 مليون دولار.
وبلغت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي 17.414 مليار دولار في مارس آذار مقارنة مع 17.307 مليار دولار في فبراير شباط لكنها تظل أقل بكثير من 36 مليار دولار قبل الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011 والتي تلاها هبوط حاد لقيمة العملة. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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