الجنيه المصري يتراجع في السوق الرسمية والسوق السوداء

القاهرة 28 أبريل نيسان (رويترز) - تراجع الجنيه المصري في عطاء البنك المركزي وفي السوق السوداء اليوم الاثنين.

وقال البنك المركزي إن أقل سعر مقبول في عطاء بيع الدولار بلغ 6.9900 جنيه مقارنة مع 6.9853 جنيه في العطاء السابق يوم الأربعاء.

وقال متعامل في السوق الموازية إن الدولار معروض بسعر 7.48 جنيه اليوم مقارنة مع 7.37 يوم الأربعاء.

وقال البنك المركزي إنه باع 39.2 مليون دولار اليوم بعد أن عرض 40 مليون دولار.