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صباح الخير من رويترز

Mon May 5, 2014 6:39am GMT
 
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الاثنين 5 مايو أيار

أهم الأنباء الإقليمية

* نائب رئيس البرلمان الليبي يبطل تعيين معيتيق رئيسا للوزراء

* أنصار بيت المقدس تعلن مسؤوليتها عن هجومين بسيناء المصرية.

* وكالة الأنباء اليمنية: مقتل 37 متشددا في عملية للجيش بجنوب البلاد.

* مصدر: انتحاري يقتل ستة جنود في جنوب اليمن.

* الأسد يدعو للتعاون في نقل مساعدات دون المساس "بالسيادة".

* مجموعة مراقبة: الاقتتال الداخلي يجبر أكثر من 60 ألفا على الهرب في سوريا.

* جيران سوريا يطلبون إيصال مساعدات للاجئين في سوريا لتقليل تدفقهم على الخارج   يتبع
 