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صباح الخير من رويترز

Thu May 8, 2014 3:41am GMT
 
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الخميس 8 مايو أيار

أهم الأنباء الإقليمية

* امريكا تعلق عمليات سفارتها في اليمن للجمهور لدواع امنية

* اجلاء مقاتلي المعارضة السورية من وسط مدينة حمص

* مسلحون ليبيون يسيطرون على مرافيء نفطية يقولون انهم يرفضون التعامل مع رئيس الوزراء الجديد معيتيق

* حماس تخفف الحظر على صحف فلسطينية من خارج غزة في لفتة مصالحة.

* القوات اليمنية تقتل ثلاثة متشددين متهمين بمهاجمة دبلوماسي ألماني.

* وزراء دول الخليج يتفقون على النقاط العالقة بالاتحاد الجمركي.

* وزير مالية عمان: الحكومة قد تخفض دعم البنزين ولا سندات في 2014.   يتبع
 