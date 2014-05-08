* امريكا تعلق عمليات سفارتها في اليمن للجمهور لدواع امنية

* اجلاء مقاتلي المعارضة السورية من وسط مدينة حمص

* مسلحون ليبيون يسيطرون على مرافيء نفطية يقولون انهم يرفضون التعامل مع رئيس الوزراء الجديد معيتيق

* حماس تخفف الحظر على صحف فلسطينية من خارج غزة في لفتة مصالحة.