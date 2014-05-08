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الخميس 8 مايو أيار
أهم الأنباء الإقليمية
* امريكا تعلق عمليات سفارتها في اليمن للجمهور لدواع امنية
* اجلاء مقاتلي المعارضة السورية من وسط مدينة حمص
* مسلحون ليبيون يسيطرون على مرافيء نفطية يقولون انهم يرفضون التعامل مع رئيس الوزراء الجديد معيتيق
* حماس تخفف الحظر على صحف فلسطينية من خارج غزة في لفتة مصالحة.
* القوات اليمنية تقتل ثلاثة متشددين متهمين بمهاجمة دبلوماسي ألماني.
* وزراء دول الخليج يتفقون على النقاط العالقة بالاتحاد الجمركي.
* وزير مالية عمان: الحكومة قد تخفض دعم البنزين ولا سندات في 2014. يتبع