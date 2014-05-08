مستوى منخفض جديد للجنيه المصري في السوق الرسمية والسوداء

القاهرة 8 مايو أيار (رويترز) - سجل الجنيه المصري مستوى منخفضا جديدا حيث سمح البنك المركزي للعملة بمزيد من التراجع في عطاء بيع الدولار اليوم الخميس في حين يبقى نقص العملة الأمريكية الأسعار في السوق السوداء فوق المستويات الرسمية.

وقال البنك إنه باع 40 مليون دولار وهي الكمية المعروضة بالكامل وبلغ أقل سعر مقبول 7.0350 جنيه مقارنة مع 7.0202 جنيه في العطاء السابق أمس الأربعاء لتنخفض العملة المحلية للمرة التاسعة على التوالي.

وقال متعامل بسوق الصرف في القاهرة إن الجنيه سجل أدنى مستوياته منذ بدأ البنك المركزي عطاءات بيع الدولار في ديسمبر كانون الأول 2012.

وأدت الاضطرابات السياسية منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب ليعاني الاقتصاد المصري من نقص مزمن في الدولار.