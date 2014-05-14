الجنيه المصري يتراجع في عطاء استثنائي للبنك المركزي

القاهرة 14 مايو أيار (رويترز) - تراجع الجنيه المصري في عطاء استثنائي طرحه البنك المركزي اليوم الأربعاء بقيمة 1.1 مليار دولار لتوفير متطلبات استيراد المواد الغذائية الأساسية.

وقال البنك المركزي إن أقل سعر مقبول بلغ 7.0950 جنيه للدولار بانخفاض خمسة قروش عن العطاء السابق يوم الاثنين عندما بلغ السعر 7.0451 جنيه.