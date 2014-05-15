Sun 25 Dec 2016 | 4:20 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

الجنيه المصري يتراجع في السوق الرسمية ويرتفع في السوق السوداء

Thu May 15, 2014 10:43am GMT
 
[-] نص [+]

القاهرة 15 مايو أيار (رويترز) - واصل الجنيه المصري تراجعه في عطاء البنك المركزي اليوم الخميس حيث باع البنك 37.6 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1026 جنيه وذلك بعد يوم من تسجيل العملة المحلية أدنى مستوى لها على الإطلاق في السوق الرسمية خلال عطاء استثنائي لبيع الدولار.

وقال اثنان من المتعاملين في السوق السوداء إن الجنيه ارتفع في السوق الموازية بعد عطاء الأربعاء الاستثنائي الذي بلغت قيمته 1.1 مليار دولار. وقال أحدهما إن السعر بلغ اليوم 7.46-7.50 جنيه للدولار مقارنة مع 7.51-7.53 قبل العطاء. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 