مقدمة 1-الجنيه المصري يتراجع في السوق الرسمية ويرتفع في السوق السوداء

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القاهرة 15 مايو أيار (رويترز) - واصل الجنيه المصري تراجعه في عطاء البنك المركزي اليوم الخميس بعد يوم من تسجيل العملة المحلية أدنى مستوى لها على الإطلاق في السوق الرسمية خلال عطاء استثنائي لبيع الدولار.

ويغذي نقص مزمن في الدولار السوق السوداء المزدهرة في مصر وسط عزوف المستثمرين الأجانب والسياح - وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة - منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك.

ويقول محللون إن تراجع العملة يهدف إلى "إتاحة متنفس" للحكومة إذا أوقدت الانتخابات الرئاسية هذا الشهر شرارة مزيد من العنف لكن الجنيه ارتفع في السوق السوداء مع تراجع الطلب على الدولار هناك بعد العطاء الرسمي.

وقال البنك المركزي إنه باع 37.6 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1026 جنيه مقارنة مع 7.0950 جنيه في العطاء الاستثنائي أمس الأربعاء والذي بلغت قيمته 1.1 مليار دولار. وعرض البنك 40 مليون دولار اليوم.

وقال متعامل في السوق السوداء إن سعر الدولار اليوم 7.46-7.50 جنيه مقارنة مع 7.51-7.53 في اليوم السابق وقال آخر إنه 7.46-7.49 مقارنة مع 7.49-7.52.

وتتحدد أسعار تداول الدولار المسموح بها للبنوك على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي مما يعطيه سيطرة فعلية على أسعار الصرف الرسمية.

وقال الاقتصادي جان ميشال صليبا في تقرير لوحدة أبحاث بنك أوف أمريكا ميريل لينش "التحركات الحادة المفاجئة للجنيه المصري في الفترة الأخيرة تنبئ بأن البنك المركزي يجد الفرصة سانحة لإدارة خفض تدريجي وإتاحة متنفس إذا شهدت فترة الانتخابات القادمة تقلبات أشد من المتوقع."