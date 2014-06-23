الجنيه المصري يستقر في السوقين الرسمية والسوداء

القاهرة 23 يونيو حزيران (رويترز) - استقر الجنيه المصري بشكل عام في عطاء للبنك المركزي لبيع دولارات اليوم الإثنين وفي السوق السوداء.

وقال البنك المركزي إنه باع 37.6 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1401 جنيه مقابل الدولار. وعرض البنك بداية 40 مليون دولار للبيع.

وبلغ أقل سعر مقبول في العطاء السابق للبنك المركزي يوم الخميس 7.1401 جنيه مقابل الدولار أيضا.

وتم عرض الدولار للبيع في السوق السوداء عند 7.40 جنيه مقابل الدولار اليوم مقارنة مع 7.39 جنيه أمس الأحد بحسب إثنين من المتعاملين في السوق.