الجنيه المصري يستقر في السوقين الرسمية والسوداء
القاهرة 25 يونيو حزيران (رويترز) - استقر الجنيه المصري في عطاء للبنك المركزي لبيع دولارات اليوم الأربعاء وكذا في السوق السوداء.
وقال البنك المركزي إنه باع 37.6 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1401 جنيه مقابل الدولار دون تغيير عن سعره في العطاء السابق يوم الاثنين. وعرض البنك 40 مليون دولار للبيع.
وتم عرض الدولار للبيع في السوق السوداء عند 7.40 جنيه مقابل الدولار اليوم. واستقر سعر الجنيه في السوق السوداء منذ الأسبوع الماضي.
وتتحدد أسعار تداول الدولار المسموح بها للبنوك على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي وهو ما يمنحه سيطرة فعلية على أسعار الصرف الرسمية. (إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
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