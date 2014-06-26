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الجنيه المصري يستقر في السوق الرسمية ويرتفع قليلا في السوداء

Thu Jun 26, 2014 9:31am GMT
 
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القاهرة 26 يونيو حزيران (رويترز) - استقر سعر الجنيه المصري في عطاء للبنك المركزي لبيع دولارات اليوم الخميس بينما ارتفع قليلا في السوق السوداء.

وقال البنك المركزي إنه باع 37.6 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1401 جنيه مقابل الدولار دون تغيير عن سعره في العطاء السابق يوم الأربعاء. وكان البنك قد عرض 40 مليون دولار للبيع.

وقال متعامل إنه تم عرض الدولار للبيع بسعر 7.39 جنيه في السوق السوداء اليوم الخميس مقارنة مع 7.40 جنيه للدولار يوم الأربعاء.

وتتحدد الأسعار المسموح للبنوك بتداول الدولار بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي وهو ما يمنحه سيطرة فعلية على أسعار الصرف الرسمية. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
 