الجنيه المصري يستقر في السوق الرسمية ويرتفع في السوق السوداء
القاهرة 3 يوليو تموز (رويترز) - استقر سعر الجنيه المصري في عطاء للبنك المركزي لبيع دولارات اليوم الخميس لكن العملة ارتفعت في السوق السوداء.
وقال البنك المركزي إنه باع 37.4 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1401 جنيه مقابل الدولار دون تغير عن سعره في العطاء السابق يوم الأربعاء.
وظلت أسعار البنك في نطاق ضيق جدا منذ بداية يونيو حزيران بعدما سمح بهبوط الجنيه في مايو أيار. وعرض البنك 40 مليون دولار للبيع اليوم الخميس.
وفي السوق السوداء تم تداول الدولار مقابل 7.33 جنيه مقارنة مع 7.38 جنيه للدولار أمس.
وتتحدد الأسعار المسموح للبنوك بتداول الدولار بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي وهو ما يمنحه سيطرة فعلية على أسعار الصرف الرسمية. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
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