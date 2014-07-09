الجنيه المصري يستقر في السوق الرسمية وينخفض قليلا في السوداء
القاهرة 9 يوليو تموز (رويترز) - استقر سعر الجنيه المصري في عطاء للبنك المركزي لبيع دولارات اليوم الأربعاء لكن العملة انخفضت في السوق السوداء.
وقال البنك المركزي إنه باع 37.6 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1401 جنيه مقابل الدولار دون تغير عن سعره في العطاء السابق يوم الاثنين.
وتتحرك أسعار البنك في نطاق ضيق جدا منذ بداية يونيو حزيران بعدما سمح بهبوط الجنيه في مايو أيار. وعرض البنك 40 مليون دولار للبيع اليوم.
وفي السوق السوداء تم تداول الدولار مقابل 7.37 جنيه بانخفاض طفيف عن سعره أمس الثلاثاء البالغ 7.36 جنيه للدولار.
وتتحدد الأسعار المسموح للبنوك بتداول الدولار بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي وهو ما يمنحه سيطرة فعلية على أسعار الصرف الرسمية. (إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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