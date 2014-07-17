الجنيه المصري مستقر في السوق الرسمية والسوداء

القاهرة 17 يوليو تموز (رويترز) - استقر الجنيه المصري في عطاء البنك المركزي لبيع الدولار اليوم الخميس ولم يشهد تغيرا يذكر في السوق السوداء.

وقال البنك المركزي إنه باع 37.4 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1401 جنيه للدولار دون تغير عن سعره في العطاء السابق أمس الأربعاء.

وتتحرك أسعار البنك في نطاق ضيق منذ بداية يونيو حزيران بعدما سمح بهبوط الجنيه في مايو أيار. وعرض البنك 40 مليون دولار اليوم.

وفي السوق السوداء قال متعامل إن الدولار متداول بسعر 7.43 جنيه دون تغير عن اليوم السابق.