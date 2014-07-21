الجنيه المصري مستقر في السوقين الرسمية والسوداء

القاهرة 21 يوليو تموز (رويترز) - استقر الجنيه المصري في عطاء البنك المركزي لبيع الدولار اليوم الاثنين ولم يشهد تغيرا يذكر في السوق السوداء.

وقال البنك المركزي إنه باع 37.6 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1401 جنيه للدولار دون تغير عن سعره في العطاء السابق يوم الخميس.

وتتحرك أسعار البنك في نطاق ضيق جدا منذ بداية يونيو حزيران بعدما سمح بهبوط الجنيه في مايو أيار. وعرض البنك 40 مليون دولار اليوم.

وفي السوق السوداء قال متعامل إنه جرى تداول الدولار بسعر 7.40 جنيه دون تغير عن اليوم السابق لكنه ارتفع قليلا عن سعره الأسبوع الماضي الذي بلغ 7.43 جنيه.