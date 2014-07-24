الجنيه المصري يستقر في السوق الرسمية ويرتفع في السوداء

القاهرة 24 يوليو تموز (رويترز) - استقر الجنيه المصري في عطاء البنك المركزي لبيع الدولار اليوم الخميس لكنه ارتفع في السوق السوداء قبلة عطلة عيد الفطر الأسبوع المقبل.

وقال البنك المركزي إنه باع 37.6 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1401 جنيه للدولار دون تغير عن سعره في العطاء السابق يوم الاثنين.

وتتحرك أسعار البنك في نطاق ضيق جدا منذ بداية يونيو حزيران بعدما سمح بهبوط الجنيه في مايو أيار. وعرض البنك 40 مليون دولار اليوم.

وفي السوق السوداء قال متعامل إنه جرى تداول الدولار بسعر 7.39 جنيه مقابل 7.40 جنيه يوم الاثنين.