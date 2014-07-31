الجنيه المصري يستقر في السوق الرسمية ويهبط في السوداء

القاهرة 31 يوليو تموز (رويترز) - استقر الجنيه المصري في عطاء البنك المركزي لبيع الدولار اليوم الخميس لكنه انخفض قليلا في السوق السوداء.

وقال البنك المركزي إنه باع 37.6 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1401 جنيه للدولار دون تغير عن سعره في العطاء السابق يوم الخميس الماضي قبل عطلة عيد الفطر.

وتتحرك أسعار البنك في نطاق ضيق جدا منذ بداية يونيو حزيران بعدما سمح بهبوط الجنيه في مايو أيار. وعرض البنك 40 مليون دولار اليوم.

وفي السوق السوداء قال متعامل إنه جرى تداول الدولار بسعر 7.40 جنيه مقابل 7.39 جنيه قبل أسبوع.