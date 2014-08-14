الجنيه المصري مستقر في السوقين الرسمية والسوداء

القاهرة 14 أغسطس آب (رويترز) - استقر سعر الجنيه المصري في عطاء البنك المركزي لبيع الدولار اليوم الخميس مقارنة مع عطاء أمس واستقر كذلك في السوق السوداء.

وقال البنك إنه باع 39.6 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1401 جنيه للدولار.

ويتحرك السعر في نطاق ضيق جدا منذ بداية يونيو حزيران بعدما سمح البنك المركزي بهبوط الجنيه في مايو أيار. وعرض البنك 40 مليون دولار اليوم الخميس.

وفي السوق السوداء قال متعامل إنه جرى تداول الدولار بسعر 7.40 جنيه دون تغير عن سعر أمس الأربعاء.