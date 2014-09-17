الجنيه المصري يستقر في السوق الرسمية ويرتفع في السوداء

القاهرة 17 سبتمبر أيلول (رويترز) - استقر سعر الجنيه المصري في عطاء البنك المركزي لبيع الدولار اليوم الأربعاء وقال البنك إنه باع 39.6 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1401 جنيه للدولار دون تغير عن سعر يوم الاثنين.

وفي السوق السوداء جرى تداول الدولار بسعر 7.35 جنيه مقارنة مع 7.38 يوم الاثنين.

ويتحرك سعر الجنيه في عطاءات الدولار داخل نطاق ضيق للغاية منذ مطلع يونيو حزيران بعدما سمح البنك المركزي له بالهبوط في مايو أيار. وعرض البنك 39.6 مليون دولار في عطاء اليوم.