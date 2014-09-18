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صباح الخير من رويترز

Thu Sep 18, 2014 4:19am GMT
 
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الخميس 18 سبتمبر أيلول

أهم الأنباء الإقليمية

* مجلس النواب الامريكي يوافق على خطة اوباما لتسليح وتدريب مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة

* حصري-مصادر: سوريا تكشف عن ثلاث منشآت جديدة للأسلحة الكيماوية

* البيت الابيض: اوباما قد ينشر مستشارين عسكريين امريكيين في مواقع متقدمة في العراق

* بريطانيا تمهد للانضمام لهجمات جوية أمريكية لتوجيه "ضربة قاضية" للدولة الإسلامية

* مكتب التحقيقات الاتحادي: الضربات الامريكية تزيد التأييد للدولة الاسلامية

* جنرال أمريكي:الضربات الجوية ليست كافية للقضاء على تنظيم الدولة الاسلامية   يتبع
 