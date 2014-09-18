الجنيه المصري يستقر في السوقين الرسمية والسوداء
القاهرة 18 سبتمبر أيلول (رويترز) - استقر سعر الجنيه المصري في عطاء البنك المركزي لبيع الدولار اليوم الخميس وقال البنك إنه باع 38.6 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1401 جنيه للدولار دون تغير عن سعر يوم الأربعاء.
وفي السوق السوداء جرى تداول الدولار بسعر 7.35 جنيه دون تغير عن سعر يوم الأربعاء أيضا.
ويتحرك سعر الجنيه في عطاءات الدولار داخل نطاق ضيق للغاية منذ مطلع يونيو حزيران بعدما سمح البنك المركزي له بالهبوط في مايو أيار. وعرض البنك 38.6 مليون دولار في عطاء اليوم.
وتتحدد أسعار تداول الدولار المسموح للبنوك بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي مما يمنحه سيطرة فعلية على أسعار الصرف الرسمية. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
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