الجنيه المصري مستقر في السوق الرسمية ومتراجع في السوداء
القاهرة 22 سبتمبر أيلول (رويترز) - استقر سعر الجنيه المصري في عطاء البنك المركزي لبيع الدولار اليوم الاثنين وقال البنك إنه باع 38.4 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1401 جنيه للدولار دون تغير عن سعر يوم الخميس.
وفي السوق السوداء جرى تداول الدولار بسعر 7.44 جنيه مقارنة مع 7.35 يوم الخميس.
ويتحرك سعر الجنيه في عطاءات الدولار داخل نطاق ضيق للغاية منذ مطلع يونيو حزيران بعدما سمح البنك المركزي له بالهبوط في مايو أيار. وعرض البنك 40 مليون دولار في عطاء اليوم.
وتتحدد أسعار تداول الدولار المسموح للبنوك بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي مما يمنحه سيطرة فعلية على أسعار الصرف الرسمية. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
© Thomson Reuters 2016 All rights reserved.