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صباح الخير من رويترز

Thu Sep 25, 2014 4:00am GMT
 
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الخميس 25 سبتمبر أيلول

أهم الأنباء الإقليمية

* كاميرون يدعو البرلمان البريطاني للانعقاد للتصديق على المشاركة في الهجمات على تنظيم الدولة الاسلامية.

* واشنطن وأعضاء ما يسمى بمجموعة أصدقاء سوريا يتعهدون بتقديم أكثر من 90 مليون دولار مساعدات للمعارضة السورية.

* فرنسا تنتقد الاتحاد الأوروبي بشدة وتقول إن سلبيته تجاه الحرب الأهلية المستمرة في سوريا منذ ثلاثة أعوام شجعت على الفوضى وسمحت بأن يتخذ الصراع نهجا متشددا.

* أمريكا تنفذ خمس ضربات جديدة ضد الدولة الاسلامية في العراق وسوريا

* سوريا تقول ان الضربات التي تقودها الولايات المتحدة تسير "في الاتجاه الصحيح"

* الدولة الإسلامية تتقدم صوب بلدة كردية سورية عقب الغارات الجوية   يتبع
 