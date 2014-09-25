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الخميس 25 سبتمبر أيلول
أهم الأنباء الإقليمية
* كاميرون يدعو البرلمان البريطاني للانعقاد للتصديق على المشاركة في الهجمات على تنظيم الدولة الاسلامية.
* واشنطن وأعضاء ما يسمى بمجموعة أصدقاء سوريا يتعهدون بتقديم أكثر من 90 مليون دولار مساعدات للمعارضة السورية.
* فرنسا تنتقد الاتحاد الأوروبي بشدة وتقول إن سلبيته تجاه الحرب الأهلية المستمرة في سوريا منذ ثلاثة أعوام شجعت على الفوضى وسمحت بأن يتخذ الصراع نهجا متشددا.
* أمريكا تنفذ خمس ضربات جديدة ضد الدولة الاسلامية في العراق وسوريا
* سوريا تقول ان الضربات التي تقودها الولايات المتحدة تسير "في الاتجاه الصحيح"
* الدولة الإسلامية تتقدم صوب بلدة كردية سورية عقب الغارات الجوية يتبع