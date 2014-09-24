الجنيه المصري يستقر في السوق الرسمية ويرتفع في السوداء

القاهرة 24 سبتمبر أيلول (رويترز) - استقر الجنيه المصري في عطاء للبنك المركزي لبيع دولارات اليوم الأربعاء وقال البنك إنه باع 38.6 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1401 جنيه مقابل الدولار بدون تغير عن السعر يوم الإثنين.

وفي السوق غير الرسمية ارتفع الجنيه ليتم تداوله عند 7.37 جنيه مقابل الدولار مقارنة مع 7.44 جنيه يوم الإثنين.

وظل سعر بيع الدولار يتحرك في نطاق ضيق منذ بداية يونيو حزيران بعدما سمح البنك المركزي بهبوط الجنيه في مايو أيار. وعرض المركزي 40 مليون دولار للبيع في عطاء اليوم الأربعاء.