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الجنيه المصري يستقر في السوق الرسمية ويرتفع في السوداء

Wed Sep 24, 2014 1:39pm GMT
 
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القاهرة 24 سبتمبر أيلول (رويترز) - استقر الجنيه المصري في عطاء للبنك المركزي لبيع دولارات اليوم الأربعاء وقال البنك إنه باع 38.6 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1401 جنيه مقابل الدولار بدون تغير عن السعر يوم الإثنين.

وفي السوق غير الرسمية ارتفع الجنيه ليتم تداوله عند 7.37 جنيه مقابل الدولار مقارنة مع 7.44 جنيه يوم الإثنين.

وظل سعر بيع الدولار يتحرك في نطاق ضيق منذ بداية يونيو حزيران بعدما سمح البنك المركزي بهبوط الجنيه في مايو أيار. وعرض المركزي 40 مليون دولار للبيع في عطاء اليوم الأربعاء.

ويتحدد سعر صرف الدولار في البنوك بناء على نتائج عطاءات البنك المركزي الأمر الذي يعطي المركزي سيطرة فعلية على سعر الصرف الرسمي. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)
 