الجنيه المصري يستقر في السوق الرسمية ويتراجع في السوداء

القاهرة 25 سبتمبر أيلول (رويترز) - استقر الجنيه المصري في عطاء للبنك المركزي لبيع الدولار اليوم الخميس وقال البنك إنه باع 39.6 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1401 جنيه مقابل الدولار بدون تغير عن سعره أمس الأربعاء.

وفي السوق غير الرسمية نزل الجنيه ليتم تداوله عند 7.39 جنيه مقابل الدولار مقارنة مع 7.37 جنيه أمس.

وظل سعر بيع الدولار يتحرك في نطاق ضيق منذ بداية يونيو حزيران بعدما سمح البنك المركزي بهبوط الجنيه في مايو أيار. وعرض المركزي 40 مليون دولار للبيع في عطاء اليوم الخميس.