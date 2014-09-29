الجنيه المصري يستقر في السوق الرسمية ويتراجع في السوداء

القاهرة 29 سبتمبر أيلول (رويترز) - استقر الجنيه المصري في عطاء للبنك المركزي لبيع الدولار اليوم الاثنين وقال البنك إنه باع 37.6 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1401 جنيه مقابل الدولار بدون تغير عن سعره يوم الخميس الماضي.

وفي السوق غير الرسمية نزل الجنيه ليجري تداوله عند 7.40 جنيه مقابل الدولار مقارنة مع 7.39 جنيه يوم الخميس.

وظل سعر بيع الدولار يتحرك في نطاق ضيق منذ بداية يونيو حزيران بعدما سمح البنك المركزي بهبوط الجنيه في مايو أيار. وعرض المركزي 40 مليون دولار للبيع في عطاء اليوم الاثنين.