الجنيه المصري مستقر في السوق الرسمية ومرتفع في السوداء
القاهرة أول أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - استقر الجنيه المصري في عطاء البنك المركزي لبيع الدولار اليوم الأربعاء وقال البنك إنه باع 39.2 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1401 جنيه مقابل الدولار دون تغير عن يوم الاثنين.
وفي السوق غير الرسمية ارتفع الجنيه ليجري تداوله عند 7.38 جنيه للدولار مقارنة مع 7.40 يوم الاثنين.
وظل سعر بيع الدولار يتحرك في نطاق ضيق منذ بداية يونيو حزيران بعدما سمح البنك المركزي بهبوط الجنيه في مايو أيار. وعرض المركزي 40 مليون دولار للبيع في عطاء اليوم.
ويتحدد سعر صرف الدولار في البنوك بناء على نتائج عطاءات البنك المركزي الأمر الذي يعطي المركزي سيطرة فعلية على سعر الصرف الرسمي. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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