الجنيه المصري يستقر في السوق الرسمية ويتراجع في السوداء

القاهرة 8 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - استقر الجنيه المصري في عطاء البنك المركزي لبيع الدولار اليوم الأربعاء وقال البنك إنه باع 37.4 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1401 جنيه مقابل الدولار دون تغير عن آخر عطاء يوم الخميس الماضي قبل عطلة طويلة.

وفي السوق غير الرسمية قال أحد المتعاملين إن الجنيه تراجع قليلا ليجري تداوله عند 7.40 جنيه للدولار مقارنة مع 7.39 يوم الخميس.

وظل سعر بيع الدولار يتحرك في نطاق ضيق منذ بداية يونيو حزيران بعدما سمح البنك المركزي بهبوط الجنيه في مايو أيار. وعرض المركزي 40 مليون دولار للبيع في عطاء اليوم.