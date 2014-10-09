* رئيس الوزراء اليمني الجديد أحمد عوض بن مبارك يعتذر عن عدم الاستمرار في منصبه بعد ساعات من دعوة الحوثيين إلى احتجاجات حاشدة ضد ما وصفوه بالتدخل الأجنبي في قرار تعيينه.