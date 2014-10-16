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الخميس 16 أكتوبر تشرين الأول
أهم الأنباء الإقليمية
* أكراد سوريون يقولون انهم يقدمون معلومات عن اهداف للضربات الجوية قرب كوباني
* البنتاجون: امريكا تعتقد انها قتلت مئات من مقاتلي الدولة الاسلامية في ضربات كوباني
* المعارضة السورية في المنفى تعيد انتخاب طعمة المدعوم من قطر زعيما للائتلاف
* رئيس الوزراء الجزائري يعلن التوصل لاتفاق لانهاء احتجاج الشرطة
* الجيش الليبي وسكان يقاتلون مسلحين إسلاميين في بنغازي
* انفصاليون يمنيون يطالبون شركات النفط بوقف التصدير من جنوب البلاد.
* الحوثيون يسيطرون على ميناء الحديدة في اليمن. يتبع