الخميس 16 أكتوبر تشرين الأول

* أكراد سوريون يقولون انهم يقدمون معلومات عن اهداف للضربات الجوية قرب كوباني

* البنتاجون: امريكا تعتقد انها قتلت مئات من مقاتلي الدولة الاسلامية في ضربات كوباني