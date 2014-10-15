الجنيه المصري يستقر في السوق الرسمية ويتراجع في السوداء

القاهرة 15 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - استقر سعر الجنيه المصري في عطاء البنك المركزي لبيع الدولار اليوم الأربعاء وقال البنك إنه باع 37.6 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1401 جنيه مقابل الدولار دون تغيير عن سعره في عطاء يوم الاثنين الماضي.

وفي السوق غير الرسمية قال أحد المتعاملين إنه جرى تداول الجنيه بسعر 7.40 جنيه للدولار انخفاضا من 7.38 جنيه للدولار يوم الاثنين.

ويتحرك سعر بيع الدولار في نطاق ضيق منذ بداية يونيو حزيران بعدما سمح البنك المركزي بهبوط الجنيه في مايو أيار. وعرض المركزي 40 مليون دولار للبيع في عطاء اليوم.