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الخميس 23 أكتوبر تشرين الأول
أهم الأنباء الإقليمية
* الشرطة الاسرائيلية تقول إن سائقا فلسطينيا دهس عددا من المارة بسيارته عند محطة للقطار الخفيف في القدس مما اسفر عن مقتل رضيعة واصابة ثمانية اخرين.
* الجيش الإسرائيلي يعلن اصابة اثنين من جنوده في هجوم على الحدود مع مصر.
* الرئيس التركي: الولايات المتحدة أخطأت باسقاط أسلحة جوا للمقاتلين الأكراد في مدينة كوباني السورية.
* سوريا تقول إنها أسقطت طائرتين تابعتين لتنظيم الدولة الإسلامية.
* محكمة مصرية تعاقب 12 بالسجن المؤبد بتهم تتصل بالإرهاب. يتبع