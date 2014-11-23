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الأحد 23 نوفمبر تشرين الثاني
أهم الأنباء الإقليمية
* التونسيون يصوتون لاختيار رئيس جديد للبلاد
* مسؤولون: تنظيم الدولة الإسلامية يقتل 25 من رجال العشائر العراقية قرب الرمادي
* تركيا تدرب مسلحي البشمركة الأكراد على قتال الدولة الإسلامية
* امريكا تتعهد بتقديم 135 مليون دولار مساعدات إضافية لضحايا الحرب في سوريا
* أمريكا وتركيا تبحثان مرحلة انتقالية في سوريا دون مشاركة الأسد
* انتخابات نيابية وبلدية في البحرين مع مقاطعة المعارضة الشيعية
* واشنطن تطلع حلفاءها بالخليج على مستجدات المحادثات النووية مع ايران يتبع