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الثلاثاء 25 نوفمبر تشرين الثاني
أهم الأنباء الإقليمية
* تمديد المحادثات النووية الايرانية سبعة اشهر بعد انقضاء مهلة
* القيادة المركزية: أمريكا وحلفاؤها ينفذون 24 غارة جوية على الدولة الإسلامية بالعراق وسوريا
* بريطانيا تقول انها تراجع مجددا صادرات الاسلحة لاسرائيل
* ارتفاع عدد الوفيات جراء السيول في جنوب المغرب إلى 32
* داسو تلتزم الصمت بشأن تقرير عن صفقة لبيع مقاتلات رافال لقطر
* سلطنة عمان تدرس خفض الإنفاق ورفع الضرائب مع هبوط أسعار النفط
* ليبيا تستأنف الإنتاج في حقل النافورة النفطي بشرق البلاد يتبع