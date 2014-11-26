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صباح الخير من رويترز

Wed Nov 26, 2014 5:08am GMT
 
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الأربعاء 26 نوفمبر تشرين الثاني

أهم الأنباء الإقليمية

* السبسي يواجه المرزوقي في جولة الاعادة لانتخابات الرئاسة التونسية في ديسمبر

* ضربة جوية ثانية تستهدف مطارا في العاصمة الليبية

* عباس يرفض سعي اسرائيل لاقرار قانون ينص على انها دولة قومية لليهود

* وكالة: قوات يمنية تحرر ثمانية رهائن وتقتل سبعة خاطفين

* الجزائر تقول أوبك ستسعى لخطوة توافقية لوقف تراجع سعر النفط

* فنزويلا تجتمع بالسعودية والمكسيك وروسيا "للتنسيق" بشأن النفط

* رئيس روسنفت الروسية يزور فيينا لإجراء محادثات مع أوبك   يتبع
 