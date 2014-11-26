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الأربعاء 26 نوفمبر تشرين الثاني
أهم الأنباء الإقليمية
* السبسي يواجه المرزوقي في جولة الاعادة لانتخابات الرئاسة التونسية في ديسمبر
* ضربة جوية ثانية تستهدف مطارا في العاصمة الليبية
* عباس يرفض سعي اسرائيل لاقرار قانون ينص على انها دولة قومية لليهود
* وكالة: قوات يمنية تحرر ثمانية رهائن وتقتل سبعة خاطفين
* الجزائر تقول أوبك ستسعى لخطوة توافقية لوقف تراجع سعر النفط
* فنزويلا تجتمع بالسعودية والمكسيك وروسيا "للتنسيق" بشأن النفط
* رئيس روسنفت الروسية يزور فيينا لإجراء محادثات مع أوبك يتبع