صباح الخير من رويترز
الخميس 27 نوفمبر تشرين الثاني
أهم الأنباء الإقليمية
* اجتماع لوزراء خارجية دول التحالف المناهض لتنظيم الدولة اسلامية في 3 ديسمبر
* مصر تفتح معبر رفح الحدودي أمام العالقين الفلسطينيين على أراضيها.
* الداخلية المصرية: مقتل 3 رجال شرطة بسيناء برصاص مجهولين
* تركيا تدين قصف مطار في طرابلس أعلنت الحكومة الليبية مسؤوليتها عنه.
* مقتل 5 أشخاص في اشتباكات بين الحوثيين والسنة في صنعاء.
* رئيس إسرائيل ينتقد مشروع قانون الدولة اليهودية.
* ضغوط داخلية في أمريكا وإيران تهدد المحادثات النووية البطيئة. يتبع