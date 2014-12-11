البنك المركزي المصري يضيف عطاء اسبوعيا رابعا لبيع الدولار

القاهرة 11 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الخميس إنه سيضيف عطاء أسبوعيا رابعا لبيع 40 مليون دولار أيام الأحاد ابتداء من الأسبوع المقبل في إطار مساع حكومية لكبح السوق السوداء المتنامية.

كان محافظ البنك المركزي هشام رامز قال الشهر الماضي إنه سيتخذ إجراءات لتهدئة السوق الموازية في الجنية المصري التي نمت في الأسابيع الأخيرة لكنه لم يذكر تفاصيل أو إطارا زمنيا لهذا التحرك.

ويعرض البنك المركزي حاليا 40 مليون دولار في ثلاثة عطاءات أيام الإثنين والأربعاء والخميس.

ولم يقدم البنك سببا محددا لإضافة العطاء الرابع.

وباع البنك 38.8 مليون دولار اليوم الخميس وبلغ أقل سعر مقبول 7.1401 جنيه للدولار دون تغير عن سعره في عطاء يوم الأربعاء.