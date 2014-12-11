مقدمة 1-البنك المركزي المصري يضيف عطاء اسبوعيا رابعا لبيع الدولار

(لإضافة خلفية وتفاصيل)

القاهرة 11 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الخميس إنه سيقيم عطاء أسبوعيا رابعا لبيع 40 مليون دولار أيام الأحاد ابتداء من الأسبوع المقبل في إطار مساع حكومية لكبح السوق السوداء المتنامية.

كان محافظ البنك المركزي هشام رامز قال الشهر الماضي إنه سيتخذ إجراءات لتهدئة السوق الموازية في الجنية المصري التي نمت في الأسابيع الأخيرة لكنه لم يذكر تفاصيل أو إطارا زمنيا لهذا التحرك.

ويعرض البنك المركزي حاليا 40 مليون دولار في ثلاثة عطاءات أيام الإثنين والأربعاء والخميس.

ولم يقدم البنك سببا محددا لإضافة العطاء الرابع.

وباع البنك 38.8 مليون دولار اليوم الخميس وبلغ أقل سعر مقبول 7.1401 جنيه للدولار دون تغير عن سعره في عطاء يوم الأربعاء.

وفي السوق السوداء قال متعامل إنه جرى تداول العملة بسعر 7.74 جنيه للدولار اليوم أقل قليلا من سعره يوم الأربعاء الذي بلغ نحو 7.73 جنيه للدولار.

ويتحدد سعر صرف الدولار في البنوك بناء على نتائج عطاءات البنك المركزي الأمر الذي يعطي البنك سيطرة فعلية على سعر الصرف الرسمي.

وانخفضت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي التي يديرها البنك المركزي وهي ضرورية لاستيراد القمح والغاز إلى 15.88 مليار دولار في نهاية نوفمبر تشرين الثاني من 16.91 مليار الشهر السابق.

وهوت احتياطات مصر بشدة منذ انتفاضة في عام 2011 أطاحت بالرئيس حسني مبارك لكنها زادت مرة أخرى حينما قدمت دول خليجية للقاهرة مليارات الدولارات بعد أن عزل الجيش الرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي العام الماضي.