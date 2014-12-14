الجنيه المصري يستقر في السوق الرسمية ويرتفع في السوداء

القاهرة 14 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - استقر سعر الجنيه المصري دون تغير في عطاء البنك المركزي لبيع الدولار اليوم الأحد لكنه ارتفع في السوق غير الرسمية بعد بدء إجراء طرح أسبوعي رابع لبيع العملة الصعبة.

وعرض البنك المركزي 40 مليون دولار في عطاء اليوم وقال إنه باع 38.2 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1401 جنيه للدولار دون تغير عن سعره في عطاء يوم الخميس.

ويتحدد سعر صرف الدولار في البنوك بناء على نتائج عطاءات البنك المركزي الأمر الذي يعطي البنك سيطرة فعلية على سعر الصرف الرسمي.

وفي السوق غير الرسمية قال متعامل إنه جرى تداول العملة بحوالي 7.70 جنيه للدولار مقارنة مع نحو 7.74 يوم الخميس.

وطرح اليوم هو الأول منذ الإعلان عن إجراء طرح أسبوعي رابع يضاف إلى عمليات بيع الدولار الدورية أيام الاثنين والأربعاء والخميس.