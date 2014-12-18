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الخميس 18 ديسمبر كانون الأول
أهم الأنباء الإقليمية
* الأردن يقدم الى مجلس الامن الدولي مشروع قرار يدعو إلى السلام بين إسرائيل والفلسطينيين خلال عام واحد وانهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بنهاية 2017.
* متحدث عسكري مصري يقول إن طائرة عسكرية سقطت نتيجة عطل فني أثناء تدريب مشترك بين قوات مصرية واماراتية مما أدى إلى مقتل طاقمها المكون من أربعة أفراد.
* محكمة أوروبية تقضي برفع حماس من قائمة التنظيمات الإرهابية
* المرصد السوري: العثور على أكثر من 230 جثة في مقبرة جماعية في شرق سوريا يتبع