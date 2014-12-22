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هبوط طفيف للجنيه المصري في السوق السوداء واستقراره في الرسمية

Mon Dec 22, 2014 12:06pm GMT
 
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القاهرة 22 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - استقر سعر الجنيه المصري دون تغير في عطاء البنك المركزي لبيع الدولار اليوم الأثنين بينما تراجع قليلا في السوق غير الرسمية.

وعرض البنك المركزي 40 مليون دولار في عطاء اليوم وقال إنه باع 38.2 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1401 جنيه للدولار دون تغيير عن سعره في عطاء أمس الأحد.

ويتحدد سعر صرف الدولار في البنوك بناء على نتائج عطاءات البنك المركزي الأمر الذي يعطي البنك سيطرة فعلية على سعر الصرف الرسمي.

وفي السوق السوداء قال متعامل إنه جرى تداول العملة بسعر 7.81 جنيه للدولار بانخفاض طفيف عن سعره أمس الذي بلغ 7.80 جنيه للدولار. (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 