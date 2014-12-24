الجنيه المصري يستقر في السوقين الرسمية والسوداء

القاهرة 24 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - استقر سعر الجنيه المصري دون تغير في عطاء البنك المركزي لبيع الدولار اليوم الأربعاء ولم يشهد تغييرا يذكر في السوق السوداء.

وعرض البنك المركزي 40 مليون دولار في عطاء اليوم وقال إنه باع 38.2 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1401 جنيه للدولار دون تغيير عن سعره في عطاء يوم الاثنين.

ويتحدد سعر صرف الدولار في البنوك بناء على نتائج عطاءات البنك المركزي الأمر الذي يعطي البنك سيطرة فعلية على سعر الصرف الرسمي.

وفي السوق غير الرسمية قال متعامل إنه جرى تداول العملة بسعر 7.81 جنيه للدولار بينما قال آخر إنه تم تداولها بسعر 7.80 جنيه للدولار.