الجنيه المصري يستقر في السوق الرسمية ويرتفع في السوداء
القاهرة 4 يناير كانون الثاني (رويترز) - استقر الجنيه المصري في عطاء البنك المركزي لبيع الدولار اليوم الأحد بينما حقق مكاسب في السوق السوداء.
وعرض البنك المركزي 40 مليون دولار للبيع في عطاء اليوم وقال إنه باع 38.7 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1401 جنيه مقابل الدولار دون تغير عن العطاء السابق.
ويتحدد سعر صرف الدولار في البنوك بناء على نتائج عطاءات البنك المركزي الأمر الذي يعطي البنك سيطرة فعلية على سعر الصرف الرسمي.
وفي السوق السوداء قال متعامل إن الجنيه جرى تداوله عند 7.77 جنيه مقابل الدولار اليوم محققا مكاسب عن الأسبوع الماضي حينما سجل7.81 جنيه مقابل الدولار. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير هالة قنديل)
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