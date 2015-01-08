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الجنيه المصري يستقر في السوق الرسمية ويتراجع في السوداء

Thu Jan 8, 2015 2:57pm GMT
 
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القاهرة 8 يناير كانون الثاني (رويترز) - استقر سعر الجنيه المصري في عطاء البنك المركزي لبيع الدولار اليوم الخميس لكنه ظل ضعيفا في السوق السوداء.

وعرض البنك المركزي 40 مليون دولار للبيع في عطاء اليوم وقال إنه باع 37.5 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1401 جنيه مقابل الدولار دون تغير عن العطاء السابق.

ويتحدد سعر صرف الدولار في البنوك بناء على نتائج عطاءات البنك المركزي الأمر الذي يعطي البنك سيطرة فعلية على سعر الصرف الرسمي.

وفي السوق السوداء قال متعامل إنه جرى تداول الجنيه عند 7.80 جنيه مقابل الدولار اليوم مقارنة مع حوالي 7.75 جنيه للدولار يوم الاثنين. لكن المتعامل قال إنه جرى تداول الجنيه يوم الثلاثاء عند 7.81 جنيه للدولار ويبدو أنه بدأ يستقر.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)
 