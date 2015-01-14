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صباح الخير من رويترز

Wed Jan 14, 2015 4:02am GMT
 
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الأربعاء 14 يناير كانون الثاني

أهم الأنباء الإقليمية

* محكمة النقض المصرية تقبل الطعن في سجن مبارك ونجليه بتهمة الفساد.

* بدء محاكمة أمريكية بشأن دور منظمة التحرير في هجمات بإسرائيل

* وكالة: استمرار حبس مبارك رغم قبول طعن على حبسه في قضية قصور الرئاسة.

* الجيش المصري: العثور على جثة ضابط شرطة خطف في سيناء.

* قوة المهام المشتركة: 11 ضربة جوية استهدفت متشددي الدولة الإسلامية.

* الأمم المتحدة تبدأ محادثات ليبيا رغم شكوك بشأن المشاركة

* وزير الدفاع الفرنسي: يجب القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية.   يتبع
 