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الأربعاء 14 يناير كانون الثاني
أهم الأنباء الإقليمية
* محكمة النقض المصرية تقبل الطعن في سجن مبارك ونجليه بتهمة الفساد.
* بدء محاكمة أمريكية بشأن دور منظمة التحرير في هجمات بإسرائيل
* وكالة: استمرار حبس مبارك رغم قبول طعن على حبسه في قضية قصور الرئاسة.
* الجيش المصري: العثور على جثة ضابط شرطة خطف في سيناء.
* قوة المهام المشتركة: 11 ضربة جوية استهدفت متشددي الدولة الإسلامية.
* الأمم المتحدة تبدأ محادثات ليبيا رغم شكوك بشأن المشاركة
* وزير الدفاع الفرنسي: يجب القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية. يتبع