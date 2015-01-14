الأربعاء 14 يناير كانون الثاني

* محكمة النقض المصرية تقبل الطعن في سجن مبارك ونجليه بتهمة الفساد.

* بدء محاكمة أمريكية بشأن دور منظمة التحرير في هجمات بإسرائيل

* وكالة: استمرار حبس مبارك رغم قبول طعن على حبسه في قضية قصور الرئاسة.