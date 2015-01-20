الجنيه المصري يسجل أدنى سعر رسمي للعطاء الثالث

القاهرة 20 يناير كانون الثاني (رويترز) - تراجع الجنيه المصري إلى 7.29 جنيه للدولار في عطاء البنك المركزي اليوم الثلاثاء مسجلا أدنى سعر رسمي له ومواصلا انخفاضه للمرة الثالثة هذا الأسبوع.

ويأتي ذلك بعد يومين من السماح للجنيه بالانخفاض عن 7.14 للمرة الأولى في ستة أشهر مما يعزز وجهة النظر بأن الحكومة تسعى لتشجيع الاستثمار عن طريق ترك العملة تصل إلى السعر الذي تراه السوق عادلا.

وقال البنك المركزي إنه عرض 40 مليون دولار وباع 38.4 مليون دولار حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.29 جنيه مقارنة مع 7.24 جنيه أمس الاثنين.

وجاء ذلك عقب القرار المفاجئ للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس.

ولم يذكر البنك سببا للخطوة ولم يتسن على الفور الاتصال بأي من مسؤوليه للحصول على تعقيب.

وقال متعامل إن السعر في السوق السوداء بلغ 7.92 جنيه للدولار مقارنة مع 7.87 يوم الاثنين.

وتتحدد الأسعار المسموح للبنوك بتداول الدولار بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي مما يعطيه سيطرة عملية على سعر الصرف الرسمي لكن السوق السوداء تظل نشطة.