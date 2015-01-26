مقدمة 1-العملة المصرية تسجل أدنى مستوى على الإطلاق عند 7.43 جنيه للدولار

(لاضافة تفاصيل والسعر في السوق السوداء)

القاهرة 26 يناير كانون الثاني (رويترز) - واصلت العملة المصرية الهبوط في عطاء البنك المركزي اليوم الاثنين وفقدت أربعة قروش أخرى في سادس تخفيض رسمي على التوالي ليصل إلى 7.43 جنيه للدولار.

وهذا هو أدنى سعر رسمي للجنيه على الإطلاق وأقل مستوى منذ بدأ البنك المركزي العمل بنظام عطاءات الدولار في ديسمبر كانون الأول 2012 .

وعرض البنك المركزي 40 مليون دولار للبيع وباع 38.4 مليون دولار حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.4301 جنيه مقارنة مع 7.3901 يوم الخميس الماضي.

وبدأ البنك المركزي الاسبوع الماضي السماح للجنيه بالانخفاض عن 7.14 جنيه للدولار للمرة الأولى في ستة أشهر مما يعزز وجهة النظر بأن الحكومة تسعى لتشجيع الاستثمار والتصدي للسوق السوداء في العملة.

وتتحدد أسعار تداول الدولار المسموح للبنوك بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي مما يعطيه سيطرة عملية على سعر الصرف الرسمي. لكن السوق السوداء تظل نشطة حيث يلجأ إليها الأفراد والشركات لتلبية احتياجاتهم من العملة الصعبة. والفجوة بين السعر الرسمي للجنيه والسعر في السوق السوداء آخذة في الاتساع منذ شهور.

وقال أحد المتعاملين في السوداء السوداء إن الدولار بلغ 7.90 جنيه عقب عطاء اليوم بقليل فيما أفاد متعامل اخر بأن السعر بلغ 7.89 جنيه دون تغير يذكر عن سعر الخميس الماضي.

وكانت التوقعات بأن البنك المركزي سيخفض سعر الجنيه قد تنامت منذ أعلن تخفيضا مفاجئا بواقع 50 نقطة أساس في سعر الفائدة الرئيسي في وقت سابق من هذا الشهر. وقال المركزي إن هبوط أسعار النفط العالمية حد من توقعات التضخم.