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الأربعاء 28 يناير كانون الثاني
أهم الأنباء الإقليمية
- أوباما والعاهل السعودي يناقشان إيران والطاقة في زيارة رمزية
- وكالة: إيران أبلغت أمريكا أن إسرائيل تجاوزت "الخطوط الحمراء" وتتعهد بالرد
- زعيم الحوثيين يقول انه يريد انتقالا سلميا للسلطة في اليمن
- مسؤول أمريكي: من السابق لأوانه كثيرا القول إن المهمة أنجزت في كوباني.
- اليابان تطلب مساعدة الأردن في أزمة رهينة الدولة الإسلامية
- أونروا: لا أموال لترميم المنازل المتضررة في حرب غزة.
- مسؤول ليبي: مقتل 9 على الأقل في هجوم على فندق في طرابلس. يتبع